التربية: اعلان نتائج امتحان التوجيهي يوم الخميس المقبل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل لإعلام نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية الامتحان العام 2022، وإعلان نسب النجاح في جميع الفروع وأسماء الأوائل.

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