لبنان.. اغتيال مسؤول في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- أفادت معلومات صحفية عن اغتيال مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد عيد سعيد العسوس، في مخيم عين الحلوة.
وحسب المعلومات فإن العسوس نقل إلى المستشفى إثر إصابة حرجة في الرأس، وقد توفي على أثرها.
وأفاد موقع "النشرة" بأن طلقات نارية عدة سمعت في أجواء المخيم الواقع في مدينة صيدا جنوبي لبنان، إثر عملية الاغتيال، وسط حالة استنفار في المخيم.
المصدر: اعلام لبناني
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