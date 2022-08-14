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هنا… تنسيق الجامعات المرحلة الاولى لكل الشعب ادبى وعلمى فى كل المحافظات على موقع https://tansik.digital.gov.eg/

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عمر شويل - جدة أعرف تنسيق المرحلة الاولى للجامعات لكل الشعب ادبى وعلمى فى كل المحافظات من الموقع الرسمى لتقديم التنسيق بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة فى بداية الاسبوع الجارى  تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم  بشكل رسمى ووزارة التعليم العالى  عن فتح باب التنسيق للمرحلة الاولى فى كل الجامعات المصرية ولكل الشعب  الادبى والعلمى  ويبحث حاليا كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول  الدرجات والنسب  التى عرضت من اجل الالتحاق بكافة الجامعات المصرية وعن كيفية طرق التسجيل فيها  وننشر لكم الدرجات والنسب المئوية للمرحلة الاولى فى الجامعات المصرية لكل الشعب الادبية والعلمية فى جميع المحافظات من على الموقع الرسمى للتنسيق

موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022

من المقرر ان يفتح باب تسجيل الرغبات فى التنسيق المرحلة الاولى لكل الجامعات المصرية  بدرجات ونسب مئوية تصل  الى   365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر للشعبة العلمية وكان عدد الطلاب هو  : 22475 طالب وطالبة وبلغ عدد طلاب الشعبة الهندسية الى  15220 طالب وطالبة  بنسبة 83.17% و 341 درجة فأكثر اما الشعبة الادبية فبلغ عدد الطلاب  هو  80063 طالب وطالبة  بنسبة بنسبة 64.51% و 264.5 درجة فأكثر باجمالى  عدد  117758 طالب وطالبة  وفقا للحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق ومن المقرر الدخول الى الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى   من اجل تسجيل رغبات والتى يأتى عددها الى  72 رغبة لكل الشعب الادبية والعلمية  وبدء حاليا فتح باب التقديم لحجز اختبارات القدرات  لعام  2022

كيفية التسجيل  فى المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات لعام  2022

ننشر لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز طرق التسجيل فى المرجلة الاولى لتنسيق الجامعات لعام  2022 لكل الشعب الادبية والعلمية  فى جميع المحافظات عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى  حيث  يبحث حاليا كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول هذا الامر بشكل ويعد من اهم  الامور التى  يبحث عنها حاليا عبر الانترنت والطريقة هى

  • على الطالب الدخول الى  الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى
  • يختار خدمات تنسيق الثانوية العامة
  • بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به
  • ثم يقوم بكتابة الرقم السرى الخاص به
  • وبعد ذلك يقوم بادخال رغباته بالترتيب ويختار اول رغبات الكليات التى يريدها الطالب او الطالبة

التسجيل على موقع التنسيق الالكترونى

اتاحت وزارة التعليم العالى التسجيل لكل الطلبة والطالبات المقبولين فى تنسيق المرحلة الاولى  فى الجامعات عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى  من اجل توفير الوقت وتسهيل الامور على كل الطلبة والطالبات  فى تسجيل رغباتهم  ومنع التزاحم كما حدث فى الفترات السابقة والاعوام السابقة  فى كافة الجامعات المصرية  .

موعد اعلان نتائج تسجيل رغبات المرحلة الاولى

يتسأل العديد من الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول موعد اعلان تسجيل رغبات المرحلة الاولى وكذلك اختبارات القدرات فى الفترة المقبلة حيث تم الاعلان على  ان النتائج ستكون فى اسرع وقت ممكن فور فتح باب التسجيل حيث سيكون التسجيل  فى خلال الاسبوع المقبل متاحا لكل الطلاب وفور اغلاق باب التسجيل  سيتم الانتظار وقت قليل للاعلان عن النتيجة

تسحيل رغبات المرحلة الاولى للتنسيق الجامعات

تقرر ان يكون تسجيل رغبات المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات  لكل الشعب الادبية والعلمية  لمدة خمس ايام ابتدءا من يوم الخميس  غدا الحادى عشر من شهر اغسطس الجارى  وعلى كل الطلبة والطالبات التسجيل على موقع التنسيق الالكترونى  بشكل مجانى لكل المقبولين فى المرحلة الاولى  فى الجامعات .

موعد غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الاولى من تنسيق الجامعات

تقرر ان يكون غدا الاثنين الخامس عشر من اغسطس اخر يوم لتسجيل رغبات المرحلة الاولى من التنسيق القبول بالجامعات عبر الموقع الرسمى للتنسيق وحتى الان قام 55 الف طالب بالتسجيل رغباتهم على ذلك الموقع  وتم تحديد الساعة السابعة مساء الاتنين كميعاد اخير  للكل الطلبة لتعديل رغباتهم  ومن المتوقع اعلان نتيجة تنسيق المرحلة  الاولى  فى الوقت القليل المقبل  .

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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