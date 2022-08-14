نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل ننشُر درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولي للقبول فى كلية الطب والهندسة من موقع tansik التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 الان نستعرضها ونقلها مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث وفقاً لتصريحات معالي وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار من المخطط على ان يستمر عمليات التقديم على المرحلة الاولي حتي يومي الاثنين المقبل الموافق ميلادياً يوم 15 أغسطس لذا نستعرض وننقل أمام حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الآن طرق وخطوات التقديم الصحيحة على تلك المرحلة ودرجات الحد الادني الخاصة بتلك المرحلة

درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى

بعدما وصلت نسبة نجاح الطلاب هذا العام فى شهادة الثانوية العامة الى 75.04% تم الاعلان عن فتح ابواب تسجيل رغبات تنسيق القبول فى الجامعات المصرية المرحلة الاولى هذا العام بنسبة نسبة حد ادني تجاوزت حد 89% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وبنسبة تجاوزت 83% بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة وبنسبة 64.51% لطلاب شعبة أدبي، على ان يؤكد تصريحات خارجة عن وزارة التعليم العالي على ان عدد المتقدمين حتى لحظتنا الحالية على تنسيق المرحلة الأولي قد وصل إلى 25 ألف طالب وطالبة، على ان توجه بعناية الطلاب وزارة التعليم العالي على اختيار الجامعات التي تقع بالقرب من محيط سكنهم، حيث هناك بعض من الكليات والمعاهد المصرية يتم اقتصار فيها القبول على المنطقة التعليمية التي حصل فيها الطالب او الطالبة على شهادة الثانوية العامة، على ان نتابع على غرار هذا الامر عبر الفقرة التالية طرق وخطوات التقديم على تنسيق الجامعات المرحلة الاولى

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى

الان نتابع وننقل اليكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري كيفية تقديم رغباتك على تنسيق الجامعات المرحلة الاولى على نحو الذي جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق

اختيار ايقونة تنسيق الثانوية العامة

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ادخل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تحديد الشعبة ادبي ام علمي في الايقونة المخصصة لها

قم بإدخال الرقم السري

ابدء فى تسجيل واختيار الكليات التي ترغب بالتقديم عليها

قم بمراجعة الرغبات التي سجلت عليها وبعدها قم بالنقر على ايقونة تسجيل

قم بطباعة ورقة الرغبات حتى تراجعها من جديد بعد ان يتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولي

علماً على ان التسجيل على تنسيق المرحلة الاولي سيستمر عمليات استقبال رغبات الطلاب فيه وذلك حتي يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من اغسطس على مستوي كل المحافظات المصرية، على ان نتابع خلال الايام القليلة القادمة تغطية خاصة للاعلان نتائج تلك المرحلة المقرر على ان يتم الاعلان عنها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية اون لاين

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي