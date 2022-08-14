نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو مجموعك من 60% إلى 70% أدبي وكمان 76 و77 و78.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من الطلاب، والطالبات ينشغل تفكيرهم بالعديد من الأسئلة المرتبطة بالمرحلة الجامعية المقبلة، وذلك بعد ظهور النتيجة فالبعض منهم يتساءل حول أدبي تدخل كلية ايه؟ وكمان 76 و77 و78 كما أن شعبة أدبي تدخل كليه من مجموع 75% الى 78%، حيث من المتوقع أن ينخفض تنسيق أدبي بصورة تتراوح ما بين 1% إلى 2% عن العام الماضي، وذلك في شريحة الكليات التي حصلت على مجموع ما بين 73% إلى 79% حيث يتم الاختيار فيما بينهم، سنتناول معلومات أكثر حول هذا الموضوع من خلال مقالنا هذا تابعونا.

لو مجموعك من 60% إلى 70% أدبي

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 أشارت المؤشرات أمامنا أن تنسيق كل كلية قد ينخفض ما بين درجتين إلى 6 درجات، وذلك مقارنة بالعام الماضي، حيث جاءت القائمة كما هو موضح في النقاط التالية:

● كلية الآثار للغات بمطروح.

● كلية الآثار بجامعة الفيوم.

● كلية الآثار جامعة الأقصر.

● كلية الآثار جامعة أسوان.

● كلية الآثار بجامعة سوهاج.

● كلية الإعاقة والتأهيل بجامعة بني سويف.

● كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد.

● كلية آثار جنوب الوادى.

● كلية التربية جامعة الاسكندرية.

● كلية التربية بجامعة الزقازيق.

● كلية التربية بجامعة عين شمس.

● كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية.

● كلية الحقوق بجامعة سوهاج.

● كلية الآداب جامعة العريش.

● كلية التربية بجامعة بورسعيد.

● كلية التربية جامعة المنصورة.

● كلية التربية بجامعة طنطا.

● كلية التربية بجامعة بنها.

● كلية الآداب جامعة القاهرة.

● كلية فنون جميلة جامعة حلوان.

● كلية التربية تعليم ابتدائي جامعة الزقازيق.

● كلية التربية بجامعة دمنهور.

● كلية التربية بجامعة المنيا.

● كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق.

● كلية التربية بمحافظة المنوفية.

● كلية التربية محافظة كفر الشيخ.

● كلية التربية بجامعة حلوان.

● كلية التربية بجامعة مطروح.

● كلية فنون جميلة بجامعة المنصورة.

الكليات والمعاهد التي تقبل مجموع 60% أدبى