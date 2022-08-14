تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. رابط تنسيق الدبلومات الفنية لتسجيل رغبات الكليات

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عمر شويل - جدة يبحثون طلاب وطالبات الدبلومات الفنية عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 منذ أن تم إعلان النتيجة حول رابط تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 من أجل معرفة الكليات التي يمكنهم الالتحاق بها بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الفني، حيث كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 أنه ستتم إتاحة تسجيل اختبارات القدرات لطلاب التعليم الفني بوقت لاحق، حيث يجب على الطلاب باتباع كافة الخطوات اللازمة بالتنسيق بكل دقة مع استيفاء كافة الشروط لهم سنتناول معلومات أكثر من موقعنا هذا موقع ثقفني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أكد المجلس الأعلى للجامعات عن قواعد القبول التي تشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وأنها نفس قواعد العام الماضي من دون أن تتغير موضحًا أنه يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسط نظام الثانوية سنتان، ودبلوم المدارس الفنية نظام خمس سنوات، وايضًا دبلوم المعاهد الفنية للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض عام واحد بكليات، ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل مثل هذه الفئات وفقًا لمجموعة من الشروط.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

بإمكان طلاب الدبلومات الفنية 2022 الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي، والذى تم تحديده من قبل الوزارة لمعرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال الرابط المباشر.

كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية 2022 نظام ثلاث سنوات

صرح المجلس الأعلى للجامعات من خلال موقع الرسمي أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يضمن الكليات التالية:

كلية التربية والتربية النوعية.

كلية السياحة والفنادق.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الفنون الجميلة.

كلية التمريض.

كلية الهندسة.

كلية الزراعة.

كلية التجارة.

كلية الآثار.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

شروط التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2022

صرح المجلس الأعلى للسماح للطلاب الذين حصلوا على دبلومات المعاهد الفنية، ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات بشهادة الدبلوم الفني بالتقدم إلى تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وذلك من أجل الالتحاق بتلك كليات الجامعات الحكومية المصرية، حيث أكد أن الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعة المصرية تقبل بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.