نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر https://epedu.gov.iq/ استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق بعموم المحافظات “بغداد – النجف – المثنى” في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 وذلك بعدما شهدت الفترة الأخيرة إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن فتح باب تقديم الاعتراضات على نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول في جميع المحافظات في العراق، وذلك بالتزامن مع إعلان النتائج الخاصة بالدور الأول لطلاب الصف الثالث المتوسط خلال الأيام الأخيرة، وقد نوهت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها في تقديم الاعتراض من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث تتيح الوزارة إمكانية تقديم الاعتراضات من قبل الطلاب وأولياء الأمور على النتائج لكي يتم إعادة التصحيح مرة أخرى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق.

تقديم اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا إمكانية الاستعلام على طلب الاعتراضات من جانب طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع أنحاء العراق على امتحانات الدور الأول التي قد انتهى منها الطلاب بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تقديم الاعتراضات بناء على المهلة المحددة للطلاب، والتي تتيح إمكانية إعادة تصحيح والكشف عن نتائج الطالب المقدم للاعتراض، وتقوم وزارة التربية والتعليم بمراجعة النتائج وكافة الدرجات الخاصة بالطالب في مختلف المواد الدراسية، ومن ثم يتم الإعلان رسميا عن النتيجة الخاصة بالاعتراض، وقد سهلت الوزارة إمكانية تقديم الاعتراض وكذلك الحصول على النتائج بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.

رابط استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022

ويمكن لكافة الطلاب وكذلك أولياء الأمور معرفة نتيجة اعتراضات على امتحانات الصف الثالث المتوسط في جميع أنحاء العراق بسهولة إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال موقع الوزارة مباشرة باستخدام بعض الخطوات البسيطة، من خلال اتباع الخطوات التالية.