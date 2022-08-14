عالميا.. إصابات كورونا تقترب من 590 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و434 ألفا و919 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجّلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 92.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 34.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و37 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ681 ألفا و253 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 527 ألفا و37 وفاة.