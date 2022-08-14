مقتل شخص وإصابة 17 آخرين فى حادث دهس بالولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الشرطة - فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن الجانى، البالغ من العمر 24 عامًا يدعى أدريان أوزوالدو سورا رييس اعتدى على امرأة وقتلها فى مقاطعة مجاورة قبل القبض عليه.

وأشارت إلى أن الجانى وجهت إليه تهم ارتكاب جرائم قتل جنائى، وتم رفض الإفراج عنه بكفالة وأعيد إلى منشأة إصلاحية فى مقاطعة كولومبيا بالولاية.