الصين: مصرع 7 أشخاص جراء تدفق المياه من نهر جنوب غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام صينية، قال شهود عيان، إن "العديد من الأشخاص، بينهم أطفال جرفتهم المياه التى زاد تدفقها فى الروافد السفلية لنهر فى منطقة بنجتشو وهى منطقة ترفيهية شهيرة جنوب غرب الصين، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة".
فيما قالت السلطات المحلية فى مدينة تشنجدو، إن "سبعة أشخاص لقوا مصرعهم ونقل ثلاثة آخرون إلى مستشفى مصابين بإصابات طفيفة".
وتعد بنجتشو منطقة سياحية تقع على بعد 70 كيلو مترا إلى شمال مدينة تشنجدو عاصمة مقاطعة سيتشوان.
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