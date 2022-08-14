النمسا تستعين بالقوات المسلحة للسيطرة على الحدود مع المجر بسبب تهريب البشر

جدة - نرمين السيد - أكدت النمسا أن الوضع متوتر على الحدود مع المجر بسبب انتشار أعمال التهريب، مما تطلب الاستعانة بجهود رجال القوات المسلحة للسيطرة على الموقف، حيث يوجد ما يصل إلى 300 خلية تهريب مهاجرين فى ولاية "بورجنلاند" النمساوية الحدودية وحدها.





وذكرت وزارة الداخلية النمساوية، فى بيان، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية قامت اليوم بحملات مكثفة على الحدود النمساوية المجرية لملاحقة تجار ومهربى البشر بعد أقل من 24 ساعة على حادث مصرع ثلاثة مهاجرين بعد اقتحام سيارتهم لنقطة شرطة. وأضافت أن تجارة تهريب المهاجرين على الحدود لا تزال تشهد تزايدا مستمرا، خاصة فى منطقة "جوسينج" بالقرب من الأراضى المجرية، موضحة أن الخدمات الأمنية شهدت كثافة منذ صباح اليوم حيث تم اعتقال العديد من المشتبه بهم فى التورط بجرائم التهريب كما جرت العديد من عمليات المداهمات والتفتيش فى هذا الصدد.

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