مصرع وإصابة 18 شخصا فى حادث تحطم حافلة ركاب شرقى باكستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن المسئول البارز فى منطقة "لياقاتبور" بولاية "البنجاب" رياسات على قوله: "إن الحادث وقع بالقرب من بلدة "فيروزا" وسط هطول الأمطار بغزارة على المنطقة"، مضيفا أن شاحنة محملة بأكياس السكر انقلبت وسقطت فوق حافلة الركاب.
وأشار إلى أن عمال الإنقاذ لم يتمكنوا من إخراج سوى خمسة ركاب أحياء بإصابات خطيرة، وأن سائق الشاحنة لم يكن بين القتلى.
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