احتجاز 10 طائرات روسية فى ألمانيا بسبب العقوبات

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير إعلامية ألمانية، اليوم الأحد، عن أن 10 طائرات روسية لا تزال عالقة فى ألمانيا، بعد مرور نصف عام تقريبًا على إغلاق الاتحاد الأوروبى لمجاله الجوى أمام الطائرات القادمة من روسيا.





ووفقًا للتقرير الذى نشرته مجموعة "آر إن دى" الإعلامية، قالت وزارة النقل الألمانية: "نظرًا لأن الطائرات تخضع لحظر إقلاع وطيران نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبى، فإن أصحابها لا يستطيعون استخدامها ولا يمكن نقلها إلى موقع آخر". وكان الاتحاد الأوروبى أعلن إغلاق مجاله الجوى أمام الطيران الروسى منذ نهاية فبراير الماضى، ردًا على الحرب الروسية الأوكرانية.

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