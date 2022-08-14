جدة - نرمين السيد - تعهدت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، بتوفير ممر آمن إلى ألمانيا لجميع الموظفين الأفغان، الذين عملوا فى سفارتها فى كابول، قبل عودة طالبان إلى السلطة فى أفغانستان فى أغسطس 2021.





وفى تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد آم زونتاج"، اليوم الأحد، قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسى فيزر: "لن نتركهم وراءنا"، مضيفة أنها تعمل مع وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، لوضع برنامج بـ"معايير واضحة" لدخول ألمانيا. وبحسب المعلومات الصادرة عن الحكومة الألمانية، لا يزال عدة آلاف ينتظرون مغادرة أفغانستان، حيث قدرت فيزر العدد الإجمالى للموظفين الأفغان وأفراد أسرهم، ممن دخلوا ألمانيا بنحو 15 ألفا و759 شخصًا. وكشفت ألمانيا، الأسبوع الماضى، عن أرقام تؤكد السماح بدخول إجمالى 23 ألفا و614 موظفًا أفغانيًا وأفراد أسرهم، منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسى "الناتو"، الصيف الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتعهد بممر آمن للموظفين الأفغان التابعين لسفارتها فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.