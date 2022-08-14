نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2022 محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على Ballon d’Or في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2022، حيث ان كرة القدم ليست كغيرها من الرياضات فنجد أن الرياضة كرة القدم لها شعبية كبيرة ويقبل على مشاهدة المباريات الخاصة بها ملايين الأشخاص حول العالم خاصه مباريات الدوري الاوروبي والانجليزي وغيرها، لهذا كان لابد من وجود جائزة تكريم كل عام لأفضل لاعب حول العالم وتلك الجائزة هي الكرة الذهبية والتي هي على موقد قريب جدا لهذا يبحث الآن ملايين الأشخاص من عشاق الساحرة المستديرة عن أسماء المرشحين للكرة الذهبية ،2022 فكما تعرفون أن لكل شخص لاعب كرة قدم يحبه ويفضل متابعته ويتمنى أن يفوز بتلك الجائزة وجدير بالذكر أن جائزة الكرة الذهبية لتكريم أفضل لاعب يتم إجراؤها بشكل سنوي وتمنح المرأة الذهبية للاعب الذي يحصل على أكبر تصويت من المشجعين والصحفيين وتعتبر هذه الجائزة من نزع الجوائز الفردية وعادة ما يكون المرشحين لا يقل عددهم عن 30 لاعب من فرق مختلفة وآخر من حصل عليها العام الماضي كان ميسي والذي يغيب اسمه هذا العام من المرشحين ويوجد من ضمن المرشحين اللاعب المصري المحترف والعالمي محمد صلاح تابعو السطور القادمة لمعرفة أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2022.

أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2022

اليكم قائمة بأهم اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية هذا العام وعددهم 30 كل لاعب:

اللاعب صلاح. اللاعب بنزيما. اللاعب محرز. اللاعب فابينهو. اللاعب كاسميرو. اللاعب سون. اللاعب‏ ارنولد. اللاعب ‏ليفاندوفسكي. اللاعب ‏فينسيوس. اللاعب‏ بيرناردو. اللاعب ‏دياز. اللاعب كورتوا. اللاعب ‏لياو. اللاعب ‏نكونكو. اللاعب ‏كيميتش. اللاعب ‏روديغر. اللاعب‏ هالير. اللاعب ‏رونالدو. اللاعب دي بروين. اللاعب‏ لوكا مودريتش. اللاعب كانسيلو. اللاعب هالاند. اللاعب مبابي. اللاعب ‏فان دايك. اللاعب ‏فلاهوفيتش. اللاعب ‏فودين. اللاعب‏ كين. اللاعب مايك. اللاعب‏ نونيز. اللاعب ‏ماني.

موعد حفل اعلان جائزة الكرة الذهبية 2022

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول أن موعد حفل الكرة الذهبية من المقرر أن يكون هذا العام في يوم 17 أكتوبر المقبل بإذن الله تعالى على أن يكون في دولة باريس عاصمة فرنسا ومن المقرر أن يكون هذا الحدث الكروى الأهم في عام 2022 وأما لمن يعرفون ما هي جائزة الكرة الذهبية فنوصح لكم أنها جائزة مميزة جدا تعطى فقط للاعبين المحترفين والذين لهم شعبية جماهيرية كبيرة وقد حدثت لأول مرة في عام 1956 ومن ثم تم إعادة نسختها الجديدة في عام 2016 وإلى الآن مازالت مستمر.