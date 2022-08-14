نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 بالحد الاني للقبول فى كلية الطب – الهندسة- صيدلة عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 نتابعه فى ظل تغطيتنا الخاصة التي نعمل على تقديمها فى ظل بدء العد التنازلي على غلق أبواب التسجيل على رغبات تنسيق الجامعات المصرية المقرر على ان يتم غلقه فى صباح يوم الاثنين الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من اغسطس، على ان نتابع وننقل أمام حضراتكم الان كافة التفاصيل المطروحة حيال خطوات التقديم على هذا التنسيق بحد أدنى قبول الطلاب عليه

تنسيق الجامعات المرحلة 2022

تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 لايزال مفتوحا أمام جميع الطلاب والطالبات حيث قد أكد معالي رئيس مكتب التنسيق سيد عطا على ان تنسيق المرحلة الاولي من المقرر على ان يستمر ابواب التسجيل على تلك المرحلة حتى صباح يوم 15 أغسطس المقبل، على ان نتابع وننقل على غرار هذا الامر كيفية التقديم على تلك المرحلة والتي تم العمل على فتح ابواب التسجيل عليها وذلك بحد أدنى وصل إلى 64% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي، وبحد ادني وصل الى 83% بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة وبحد ادني وصل إلى 89% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم، على ان يؤكد مكتب التنسيق على ان يكون التقديم على تنسيق المرحلة الاولى فى الجامعات والمعاهد المصرية على موقع التنسيق على مدار الساعة وحتى الثانية عصراً فى معامل الجامعات المصرية

خطوات التسجيل على تنسيق الجامعات المرحلة الاولى

نستعرض وننقل أمام حضراتكم الان خطوات وطرق التسجيل على تنسيق الجامعات المرحلة الاولى بشكل وبصورة الكترونية على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة التسجيل على تنسيق المرحلة الاولي

البدء فى إدخال رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لك

البدء على ادخال رقم السرى الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال رغباتك فى تنسيق المرحلة الاولي

الانتهاء من تسجيل الرغبات ومراجعتها والبدء فى النهاية على طباعة الرغبات والنقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

علماً على ان وزارة التعليم العالي اكدت على ان يكون الموعد النهائي لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولي هو يوم الاثنين الموافق 15 اغسطس

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي