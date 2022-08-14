نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة 10 المرشحين للكرة الذهبية 2022 واستبعاد اللاعب ليونيل ميسي عن القائمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر جائزة المرشحين للكرة الذهبية من أشهر الجوائز الفردية برياضة كرة القدم والتي تمنح من قبل المجلة العالمية فرانس فوتبول كأفضل لاعب في العالم من خلال التصويت، وتشمل القائمه العديد من اللاعبين المتميزين والذين أدوا أداء بارع في موسم عام 2021- 2022 لهذا سوف نتعرف على قائمة 10 المرشحين للكرة الذهبية 2022، بالإضافة إلى أشهر المعلومات عن الجائزة من خلال موقعنا هذا.

قائمة 10 المرشحين للكرة الذهبية 2022

تم الإعلان من الموقع الرسمي لجائزة بالون دور لموسم عام 2021- 2022 من خلال منصة التغريدات تويتر قائمة 10 المرشحين للكرة الذهبية 2022 للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام الذي أعلن عنهم بالتدريج من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وفيما يلي قائمة ال10 اللاعبين المرشحين، وهما:

اللاعب كريم بنزيما نادي ريال مدريد البلد فرنسا.

اللاعب روبرت ليفاندوفسكي نادي برشلونة من بولندا.

اللاعب فابينيو نادي ليفربول من البرازيل.

اللاعب فيل فودين نادي مانشستر سيتي من إنجلترا.

اللاعب داروين نونيز نادي ليفربول من أوروغواي.

اللاعب هاري كين نادي توتنهام من إنجلترا.

اللاعب مايك مينيان نادي ميلان من فرنسا.

اللاعب كاسيميرو نادي ريال مدريد من البرازيل.

اللاعب رياض محرز نادي مانشستر سيتي من الجزائر.

اللاعب فينيسيوس جونيور نادي ريال مدريد من البرازيل.

جائزة الكرة الذهبية

تعد جائزة الكرة الذهبية Ballon d or من أحد أشهر الجوائز الفردية المقدمة لأفضل لاعب بدولة أوروبا لكل موسم، كما أنها تقدم من مجلة فرانس فوتبول، والتي تمنح اللاعب الانجليزي ستانلي ماثيوس لأول مرة بتاريخ الجائزة في عام 1956 ميلادية هذه الجائزة بعد عملية تصويت خضع إليها الصحفيون، والإعلاميون، والمدربين، ومن كبار الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، حيث تم اختيار لاعب واحد من بين عشر مرشحين للفوز ببطولة الكرة الذهبية، وكان آخر فائز بهذه الجائزة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لموسم 2020 – 2021.

كم مرة حصل اللاعب ميسي على الكرة الذهبية

عدد مرات الفوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية هما سبع مرات، وكان آخر فوز له بالكرة الذهبية في الموسم الماضي 2020 2021 ميلادية، حيث كانت المرة السابعة في تاريخه للحصول على جائزة بالون دور حيث أن اللاعب ليونيل اندريس ميسي ابن مدينة روساريو الأرجنتيني، وهو أفضل لاعب بالعالم، ولديه سجل مليء بالأهداف، والجوائز الفردية ولد في الرابع والعشرين من شهر يونيو لعام 1987 ميلادية ويبلغ من العمر 35 عام.