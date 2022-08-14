بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وتايلاند

جدة - نرمين السيد - وأوضح قائد القوات الجوية التايلاندية، باباس سورنشايدى، أن هذه المناورات التى تجرى من 14 إلى 25 أغسطس، تهدف إلى "تعزيز العلاقات والتفاهم" مع الصين، حيث كانت المناورات المشتركة مع تايلاند تجرى كل عام منذ العام 2015 حتى انتشار فيروس كورونا.

وهذا الأسبوع، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين ترسل طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات إنذار مبكر، لافتة إلى أن المناورات ستشمل تدريبات على "الدعم الجوى، والضربات الجوية على أهداف أرضية، ونشر عدد أكبر أو أقل من القوات".

وتأتى مناورات "هجوم الصقر" بعد أكبر مناورات صينية أجريت حول تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تلك الجزيرة.

من جهتها، أعربت واشنطن عن قلقها من وجود الصين المتنامى فى المنطقة، كما أطلقت هذا الأسبوع مناورات مشتركة مع حلفائها فى إندونيسيا.