نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات تنسيق المرحلة الاولى للجامعات 2022 ومؤشرات القبول بكليات القمة للشعبة العلمية والأدبية عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي وتعرف الطلاب الناجحين على مجموعهم أصبحت لديهم الكثير من الأفكار، والتي تتعلق بالكلية التي يؤهله مجموعه للالتحاق بها، كما يتساءل الطلاب الناجحين عن موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، ولا شك في أن مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب حيث إنها تحدد الكلية أو المعهد الذي يلتحق به هذا الشخص من خلال المجموع الذي سيحصل عليه الطالب في الصف الثالث الثانوي، وفي هذا المقال سنتعرف على تنسيق المرحلة الأولى بشيء من التفصيل.

درجات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022

أن وزارة التعليم العالي في مصر كانت قد أعلنت أن موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد على مستوى جميع المحافظات، حيث يبدأ تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى في يوم الخميس الموافق 11/8 ويستمر لمدة 5 أيام وينتهي في يوم الاثنين الموافق 15/8 وقد تم الإعلان عن هذا الموعد بعد ظهور نتائج الطلاب في الثانوية العامة، كما أن تنسيق المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب والطالبات يبدأ في القسم علمي علوم من مجموع 365 درجة كحد أدنى أي بنسبة 89%.

أما تنسيق المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب الناجحين في القسم علمي رياضة فيبدأ من مجموع 341 درجة وبنسبة 87%، وفيما يخص الحد الأدنى لمجموع طلاب القسم الأدبي للتنسيق في المرحلة الأولى فيبدأ من مجموع 264.5 وهو ما يمثل نسبة 64.5%، كما أن التنسيق الإلكتروني والإدلاء بالرغبات من خلال الموقع الإلكتروني الذي أقرته وزارة التعليم العالي.

مؤشرات القبول بكليات القمة 2022

يمكننا التعرف على مؤشرات القبول بكليات القمة 2022 بجميع الشعب التعليمية في الثانوية العامة (شعبة علمي علوم – شعبة علمي رياضة – الشعبة الأدبية) من خلال الآتي: