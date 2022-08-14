روسيا تعلن الاستيلاء على بلدة جديدة بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - خلال إحاطة صحفية اليوم الأحد: "لقد دمرنا بضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكى 66 قرب جرجينسك بدونيتسك، وقُُتل ما يصل إلى 40 شخصا".
وأضاف أنه نتيجة لقصف القوات الجوية الروسية على نقاط تجمع أفراد ومعدات اللواء 63 الميكانيكى بمنطقة خيرسون قُتل 35، وأدت ضربات مركزة على موقع اللواء 53 الميكانيكى إلى مقتل نحو 200 من القوميين الأوكرانيين.
وتابع كوناشينكوف: "القوات الروسية دمرت كذلك 5 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية فى دونيتسك ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى 151 نقطة تجمع للأفراد والمعدات"، مشيرا إلى أنه نتيجة للعمليات الهجومية للقوات الروسية جرى تحرير بلدة "أودى" فى منطقة خاركوف بالكامل.
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