البحرين تؤكد موقفها الثابت بشأن سياسة الصين الواحدة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الشورى البحرينى، على بن صالح الصالح، موقف بلاده الثابت بشأن سياسة الصين الواحدة، وحرص المملكة على أن يعم السلام والأمن الأراضى الصينية ودول القارة الآسيوية لما فيه خير وصالح شعوبها.





كما نوه الصالح بمجالات التعاون البرلمانى بين المملكة والصين فى المحافل البرلمانية الدولية، وذلك خلال لقائه اليوم الأحد، أنور حبيب الله سفير الصين لدى مملكة البحرين. وقال رئيس مجلس الشورى، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، إن نمو روابط الصداقة بين البحرين والصين فى جميع المجالات، عكس عمقًا فى العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين البلدين والشعبين. من جهته، عبر السفير الصينى عن الاعتزاز بالروابط المتينة بين الصين الشعبية ومملكة البحرين، وحرص البلدين المتواصل على فتح المزيد من آفاق التعاون المشترك، ودعم الجهود الثنائية الرامية لتقوية وترسيخ العلاقات الصينية البحرينية.

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