العالم اليوم - الإمارات.. دعوة إلى توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 03:21 مساءً - دعا المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، اليوم الأحد، إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع المنخفض الجوي، الذي تتأثر به الدولة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المركز الوطني للأرصاد، على صفحته في فيسبوك: "يرجى الالتزام بإجراءات السلامة خلال الأحوال الجوية".

وأضاف: "خذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب الوديان وأماكن تجمع المياه".

وحذر المركز من تدني وانعدام الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة من الدولة خاصة المكشوفة، مشددا على متابعته للوضع على مدار الساعة وموافاة الجمهور والجهات ذات الصلة بآخر المستجدات.

كما دعت وزارة الداخلية الإماراتية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية غير المستقرة للوصول بأمان، مجددة التأكيد على أن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات أولوية قصوى.

فيما قالت شرطة أبوظبي: "نرجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظا على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".

ويوم أمس السبت، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية بقيادة وزارة الداخلية، ومشاركة كل من المركز الوطني للأرصاد والقيادات الشرطية المحلية، للتعامل مع المنخفض الجوي، الذي ستتأثر به الدولة.