نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : الطاقة وتحديث القطاع العام وحقوق الطفل على طاولة " الأعيان " على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 أغسطس 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- تشهد لجان مجلس الأعيان عدة لقاءات مع الحكومة الأسبوع الحالي، لبحث 3 ملفات رئيسة، وهي؛ الطاقة، وحقوق الطفل، وتحديث القطاع العام.

و تلتقي لجنة الطاقة والثروة المعدنية في الأعيان، الثلاثاء، وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، للحديث حول استراتيجية قطاع الطاقة لأعوام 2020-2030.

وتستكمل “قانونية الأعيان” اطلاعها على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، خلال لقائها، الثلاثاء، مع مفتي عام المملكة، عبدالكريم الخصاونة، وقاضي القضاة، عبد الحافظ الربطة، وعدد من القضاة الشرعيين ، وفق هلا اخبار .

وتناقش “إدارية الأعيان”، الخميس، مخرجات لجنة تحديث وتطوير القطاع العام، مع وزراء التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس، والنقل، وجيه عزايزه، إضافة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.