نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444 عبر نظام نور والاعتراض عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444 عبر النظام نور والاعتراض عليها أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات العام الدراسي 1444 عبر نظام نور برقم الهوية كما أتاح نظام نور الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي لمدة ثلاثة أيام وتحرص وزارة التعليم بشكل دائم على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقائمين في العملية التعليمية مما يساهم على الأبداع والابتكار وتطوير النظام التعليمي والحفاظ على تكافل الفرص بالمدارس كما يعد نظام نور للمعلمين والمعلمات هو أحد الأنظمة الإلكترونية التي أطلقته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مؤخرا يقوم بجميع أعمال العمليات الخاصة بالعملية التعليمية و من جانب المدرسين من نقل أو تعيين وما إلى ذلك كما يقدم نظام نور اكثر من 3,000 خدمة إلكترونية تابعة لوزارة التعليم ويعد هذا النظام الأول الذي يشمل على جميع الخدمات التعليمية في وقت واحد فيما يلي سوف نوضح لكم رابط نتائج النقل الداخلي عبر نظام نور وكيفية الاعتراض عليه.

رابط نتائج النقل الداخلي عبر نظام نور للمعلمين 1444

متاح الآن للمعلمين معرفة نتائج حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1444 من خلال الانتقال إلي موقع نظام نور الرسمي ومن ثم معرفة النتائج هو في حال اذا رغب أحد المعلمين والمعلمات بالاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي فانه من المقرر أن تبدأ الإدارات التعليمية في المملكة باستقبال طلبات الاعتراض على نتائج الحركة الداخلية لمدة ثلاثة أيام على أن تعتمد رسميا نتائج حركة التنقل الداخلي في شهر محرم الجاري.

موعد نتائج حركة النقل الداخلي 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين سوف تكون يوم الخميس الموافق يوم 11 أغسطس 2022 والموافق يوم 13 محرم 1444 هجرية كما أكدت الوزارة على أنه يتم القيام على الفور باستلام طلبات الاعتراض في نفس يوم النتيجة يوم الخميس حتى يوم السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم سوف يتم تنفيذ حركة النقل الرسمية بدايتا من يوم الأحد 14 أغسطس 2022 الموافق 16 محرم 1444.

الاعتراض على نتائج حركة النقل الداخلي 1444

حسب ما أعلنته وزارة التعليم في السعودية فإنه متاح بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام الاعتراض على نتيجة حركة التنقل الداخلي 1444 حيث بدا نظام نور إلكتروني في استقبال طلبات الاعتراض على النتيجة بدء من اليوم وحتى السبت المقرر 15 محرم 1444 كما يمكن للمعلم أو المعلمة في جميع الإدارات التعليمية تقديم اعتراض على حركة النقل الداخلي عن طريق اتباع ما يلي من الخطوات:

أولا الانتقال إلى الحساب في نظام نور ثم اختر خدمات شؤون المعلمين.

عليك الضغط على الاستعلام عن حركه التنقل الداخلي.

يوجد أمامك اختيار طلب الاعتراض اسفل الاستعلام.

متاحة فترة تقديم الاعتراض من 13 محرم 1444 وحتى 15 محرم 1444.

رابط استعلام عن نتائج النقل الداخلي نظام نور 1444

أتاحت وزارة التعليم السعودي رابط الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات كما أكدت بان النتائج سوف يتم رفعها عبر موقع نظام نور الالكتروني ويمكن الوصول إليها من خلال رابط نظام نور الرسمي 1444 من خلال يلي.