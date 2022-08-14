بعد زيارة بيلوسى المثيرة.. وفد من الكونجرس الأمريكى يبدأ زيارة إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، أن وفدا من الكونجرس سيبدأ زيارة إلى تايوان، وذلك بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى إلى تايبيه والتى أثارت جدلا كبيرا فى المنطقة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.





وكان الجيش الصينى، قد أعلن الإثنين الماضى، استمرار المناورات العسكرية التى يجريها فى محيط جزيرة تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايبيه والتى حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية. وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.

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