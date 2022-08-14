الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله.. ويخطر بالاستيلاء على أراض بـ نابلس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المقدسى عثمان قلجاوى، شرع بهدم منزله قسرا فى حارة باب حطة بالبلدة القديمة، تجنبا لغرامات سلطات الاحتلال فى حال هدمتها آلياتها التى قدرت بخمسين ألف شيكل.

واشارت إلى أن قلجاوى شيد غرفة قبل نحو أربع سنوات بجانب منزله الذى ضاق به وبزوجته وأطفاله الخمسة، إلا أن بلدية الاحتلال أنذرته بالهدم الذاتى أو دفع تكاليف الهدم، بعد أربع سنوات فى محاكم الاحتلال للحصول على ترخيص للغرفة المضافة، كما أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم بوقف البناء بأربعة منازل فى قرية بدرس غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروى بدرس عبدالناصر أحمد، مرار بأن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات بوقف البناء فى أربعة منازل تعود لمواطنين فلسطينيين.

ومن جهة أخرى، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، بوضع اليد على أراضٍ من قرية برقة غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس "إن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بوضع اليد على أرض تبلغ مساحتها 720 مترا من الحوض 20 تعود لمواطنين من برقة".

وتمنع قوات الاحتلال المواطنين فى تلك المناطق من البناء وإنشاء شبكات للكهرباء ومياه الشرب، وتستهدف بالهدم والتدمير كل مقومات البنية التحتية التى من شأنها تعزيز صمود المواطنين فى تلك المناطق المستهدفة بالاستيطان، ويهدف الاحتلال إلى الضغط على الأهالى وإجبارهم على ترك بيوتهم وأراضيهم لصالح توسعه الاستيطانى.