ارتفاع جديد.. بولندا تكشف عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و495 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى شهر فبراير الماضى.





وأوضحت الوكالة - حسبما ذكرت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية - أن ضباط حرس الحدود أجروا أمس السبت، حوالى 27700 عملية تفتيش على الحدود على الأشخاص الذين يدخلون بولندا من أوكرانيا.. مشيرة إلى أن أكثر من 3.63 مليون شخص غادروا بولندا متجهين إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب حيث عبر أمس السبت، حوالى 33700 شخص الحدود من بولندا إلى أوكرانيا. وكانت بولندا قد مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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