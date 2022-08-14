11 طائرة عسكرية صينية تخترق أجواء تايوان

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما كشفته وكالة "رويترز"، فأن هناك ما يقرب من 11 طائرة عسكرية تابعة للقوات الصينية، اخترقت أجواء تايوان.

وكان الجيش الصينى، قد أعلن الإثنين الماضى، استمرار المناورات العسكرية التى يجريها فى محيط جزيرة تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايبيه والتى حذرتها بكين من القيام بها، قائلة إنها ستقوض العلاقات الصينية الأمريكية.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.