العالم اليوم - مصر.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 01:18 مساءً - شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء عدد من الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

ويأتي أداء اليمين بعدما وافق البرلمان المصري، في جلسة طارئة يوم أمس السبت، على إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة مدبولي، شمل 13 حقيبة، أغلبها في القطاعات الخدمية، في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.

وقال السيسي، السبت، إن تعديل عدد من الحقائب الوزراية، يأتي بهدف "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وفيما يلي أسماء الوزراء الجدد:

الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرا للصحة والسكان.

الدكتور رضا حجازي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

السفيرة سها سمير ناشد الجندي، وزيراً للهجرة والمصريين بالخارج.

الدكتور هاني نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والري.

الأستاذ أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والآثار.

الأستاذ أحمد سمير علي صالح، وزيراً للتجارة والصناعة.

الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيراً للطيران المدني.

الأستاذ حسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة.

الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني، وزيراً للثقافة.

اللواء هشام آمنة، وزيراً للتنمية المحلية.

الأستاذ مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام.

اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربي.