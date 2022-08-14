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عمر شويل - جدة تواصل مؤسسة زايد الخيرية لطلب المساعدات المتنوعة التي تقوم بتقديمها دون التفريق بين الإماراتيين وغيرهم، حيث تقوم المؤسسة منذ أن تم تأسيسها في عام 1992 على تقديم شتى أنواع المساعدات للمحتاجين في العديد من النواحي، وقد قامت منذ أطلاقها بتقديم مليارات الدينارات للمحتاجين وتقوم بتوفير سبل التواصل معها بشكل إلكتروني أو عبر التواصل بالبريد وغيرها بما ييسر على أصحاب الحاجات طلب المساعدة.

المؤسسات الخيرية لأبناء الاسرة الحاكمة بالإمارات

أطلقت دولة الإمارات العديد من المؤسسات الخيرية التي تقوم بالإشراف المباشر عليها، حيث تقوم الاسرة الحاكمة بتقديم جزء من مخصصاتها المالية في مساعدة المحتاجين من خلال إطلاق مؤسسات وجمعيات إنسانية، مثل ديوان ولي العهد ومؤسسة زايد الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد الخيرية وجمعية الشارقة وغيرها، وذلك لضمان توصيل الدعم للمحتاجين من جميع دول العالم، وقد قامت بعمل الآلاف من المشروعات الخيرية وشيدت الآلاف من الأبنية الخدمية في البلدان المحتاجة للمستشفيات والمدارس والمنازل وتوصيل المياة، كما أتاحت سبل التواصل المباشر معها لطلب المساعدة.

[تواصل مؤسسة زايد الخيرية] تسجيل ZayedChf.Gov.AE بالهاتف المتحرك 1444 طلب مساعدة

وقد اشتهر أبناء زايد بتقديم المساعدات السخية للمحتاجين ولذلك يقصدهم الفقراء والمحتاجين في جميع دول العالم، حيث تقوم المؤسسات الإنسانية بتقديم شتى أنواع المساعدة:

تقديم منح تعليمية للراغبين في استكمال التعلم وليس لديهم المقدرة على ذلك، ويتم من خلال استقبال الطلبات ودراسة الطلب بشكل جيد، وتحصل الطلبات التي يتم الموفقة عليها على السكن المجاني ومنحة للطعام والتعليم.

تقوم بتقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين من خلال توفير أنواع العلاجات جميعها في أرقى المستشفيات، ومستشفى زايد التخصصي، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب للهلال الأحمر الإماراتي، ويتم الحصول على علاج متكامل للحالات المرضية الغير قادرة.

يتم تقديم مساكن مجانية مثل مشروعات زايد السكنية التي قامت بتقديم الآلاف من الشقق السكنية لغير القادرين وقامت بتوفير الشقق حسب عدد أفراد الاسرة، مشمولة بقرض لا يسترد لتأثيث المنزل.

تقوم بتقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض من خلال مؤسسات المجتمع الرسمية مثل وزارة تنمية المجتمع، وفق المعايير الخاصة بالوزارة، أو من خلال تقديم طلب إلى مؤسسة الشيخ محمد بن زايد أو إلى مؤسسة الشيخ محمد بن راشد.

ما هي برامج مساعدة مؤسسة زايد الخيرية

برنامج زايد للحج الذي يقوم بتقديم الحملات المجانية لزيارة بيت الله الحرام وفق معايير السفر لغير القادرين.

البرامج الصحية من خلال الهلال الأحمر الإماراتي.

يتم تقديم البرامج السكنية.

يكون للبرامج التعليمية نصيب من البرامج.

يتم تقديم برنامج الاضاحي وكسوة عيد الأضحى المبارك.

كيف يتم التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

يمكن تقديم الطلب على رابط مؤسسة زايد الخيرية. يقوم صاحب الطلب بتسجيل الدخول بالهوية الوطنية. يتم تسجيل رقم الهاتف النقال للحصول على رمز التحقق. يقوم بتحديد نوع المساعدة المطلوبة مع تسجيل جميع البيانات. يتم التواصل مع المؤسسة من خلال الاتصال على الرقم المتاح وكذلك البريد الإلكتروني المبين .

مواعيد الاتصال مع مؤسسة زايد للعمل الخيري