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عمر شويل - جدة shjcerp.sharjah.ae طلب مساعدة عاجلة من بيت الشارقة الخيرية والتي يتقدم إليها الآلاف من رواد الإمارة للحصول على العديد من المساعدات التي يتخصص فيها الدار الخيرية، وقد تم تقديم العديد من المساعدات بعدد من الشروط التي يجب اتباعها للحصول على المساعدة، ويتم تقديم المساعدات بالإشراف العام من القيادة العليا للإمارات وأيضا وفق مقتضيات الحاجة التي تقررها وزارة تنمية المجتمع للإماراتيين أولا.

مساعدات بيت الشارقة الخيرية 2022-1444

تم إطلاق الجمعية الخيرية في 1996 وذلك بهدف تقديم العمل الإنساني في المجالات التالية:

تقوم بتقديم المساعدات المالية العاجلة للمحتاجين والغارمين.

يتم تقديم المساعدات العلاجية العاجلة للمرضي والذين يرغبوا في عمل الجراحات العاجلة.

تقوم بتقديم العديد من المساعدات الأخرى حسب الاحتياج.

بالهوية الرقمية shjcerp.sharjah.ae طلب مساعدة من بيت الشارقة 1444

وتتميز العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالإمارات بتقديمها للمساعدة للإماراتيين أو المقيمين أصحاب الإقامة السارية، كما تستقبل أيضا الطلبات من خارج دولة الإمارات، وفق ألية خاصة للتسجيل واتثبت من بيانات صاحب الطلب ويتم دراسة الطلب المقدم والنموذج الذي تم استكماله بشكل جيد ثم يتم التواصل مع صاحب الطلب حسب قبوله وتحديد ألية المساعدة.

ما هي الوثائق المطلوبة لتقديم طلب مساعدة لبيت الشارقة

يتم تقديم صورة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

يقوم صاحب الطلب بتقديم صور لأفراد الاسرة.

يتم تقديم نموذج مفصل بالحالة المالية واحتياج صاحب الطلب.

يقوم بتقديم كشف حساب من جهة العل التابع لها لمدة 3 اشهر.

يتم تقديم وثائق ثبوت الجنسية الإماراتية أو الزواج من إماراتي أو بطاقة إقامة سارية المفعول.

للساكنين خارج الإمارة يجب الحصول على بطاقة تزكية لصاحب الطلب لهذه الإمارة، الشارقة.

يجب توفير صورة لعقد الإيجار لصاحب الطلب.

يتم توفير صور للمستندات بصيغة بي دي اف.

كيفية التقديم عبر shjcerp.sharjah.ae طلب مساعدة