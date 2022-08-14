نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول iraq results عبر موقع epedu.gov.lq التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من الأشخاص اهتمام كبير بنتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط وذلك بسبب الدور الكبير لهذه المرحلة في المراحل التعليمية القادمة بالنسبة للطالب حيث أنها تحدد مدى تفوق الطالب في المراحل التعليمية القادمة لذا فإن أولياء الأمور يهتمون بأبنائهم بشكل كبير في هذه المرحلة، وبعد ظهورها يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

الآن أصبح بإمكان الطلاب أو أولياء أمورهم التعرف على نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول لعام 2022 م من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية حيث أن المسؤولين في الإدارات التعليمية المختلفة كانوا قد أعلنوا أن نتائج الطلاب في هذه المرحلة سيتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم وبالفعل نتائج الطلاب حاليا متوفرة على هذا الموقع.

وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد اهتمت بخروج امتحانات الصف الثالث المتوسط بشكل لائق نظرا لأهمية هذه المرحلة فقد نسقت مع كافة الإدارات التعليمية بالعراق سبل تسيير العملية الامتحانية وخروجها بشكل لائق، وهذا الأمر بالضرورة قد انعكس على نتائج الطلاب في هذه المرحلة حيث أن نسبة نجاح الطلاب في هذه المرحلة وصلت إلى حوالي 72 % تقريبا وهي نسبة تعتبر كبيرة بالنسبة للسنوات السابقة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب للصف الثالث المتوسط الدور الأول