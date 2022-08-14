رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول iraq results عبر موقع epedu.gov.lq التربية العراقية

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عمر شويل - جدة يهتم الكثير من الأشخاص اهتمام كبير بنتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط وذلك بسبب الدور الكبير لهذه المرحلة في المراحل التعليمية القادمة بالنسبة للطالب حيث أنها تحدد مدى تفوق الطالب في المراحل التعليمية القادمة لذا فإن أولياء الأمور يهتمون بأبنائهم بشكل كبير في هذه المرحلة، وبعد ظهورها يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط.
رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول
الآن أصبح بإمكان الطلاب أو أولياء أمورهم التعرف على نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول لعام 2022 م من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية حيث أن المسؤولين في الإدارات التعليمية المختلفة كانوا قد أعلنوا أن نتائج الطلاب في هذه المرحلة سيتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم وبالفعل نتائج الطلاب حاليا متوفرة على هذا الموقع.
وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد اهتمت بخروج امتحانات الصف الثالث المتوسط بشكل لائق نظرا لأهمية هذه المرحلة فقد نسقت مع كافة الإدارات التعليمية بالعراق سبل تسيير العملية الامتحانية وخروجها بشكل لائق، وهذا الأمر بالضرورة قد انعكس على نتائج الطلاب في هذه المرحلة حيث أن نسبة نجاح الطلاب في هذه المرحلة وصلت إلى حوالي 72 % تقريبا وهي نسبة تعتبر كبيرة بالنسبة للسنوات السابقة.
كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب للصف الثالث المتوسط الدور الأول
- الآن يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني الدور الأول وذلك من خلال الضغط على الرابط الخاص بوزارة التربية العراقية ومن ثم يتم تسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر.
- وبعد ذلك يتم الضغط على خيار الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني 2022.
- وبعد ذلك يتم إدخال بعض البيانات الخاصة بالطالب مثل الاسم رباعي والرقم الامتحاني الخاص بالطالب ورقم الهوية الوطنية الخاصة به ويلزم تحري الدقة عند إدخال هذه البيانات ويلزم أن يتم إدخالها في الخانات المخصصة لها.
- وبعد ذلك يتم الضغط على خيار الاستعلام من أجل الحصول على نتيجة الطالب وبيان حالة الطالب إذا ما كان ناجح أو راسب والتعرف على درجاته في جميع المواد والمجموع الكلي.
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