تجاوزت التوقعات.. أرامكو تسجل أرباحا قياسية فى الربع الثانى من 2022

جدة - نرمين السيد - قال ممثل الشركة السعودية، إن "أرباح أرامكو ارتفعت بنحو 90% فى الربع الثانى إلى 181 مليار ريال"، مشيرا إلى أن أرباح أرامكو جاءت أفضل من التوقعات.

كما كشف أيضًا عن حجم المبيعات، قائلا: "مبيعات أرامكو فى الربع الثانى بلغت 562 مليار ريال"، وفق ما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وتستمر شركة "أرامكو" السعودية فى استكشاف استثمارات لاغتنام فرص النمو، وإحراز تقدم فى التكامل الإستراتيجى لقطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوسيع أعمالها فى مجال الكيميائيات، وتطوير الفرص المتاحة فى الأعمال منخفضة الكربون.