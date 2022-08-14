مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يحاصر بلدة سلوان

جدة - نرمين السيد - وأفادت الأوقاف الإسلامية فى القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحام المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى فى الأقصى.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، خمسة مقدسيين من سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفرضت إغلاقا مشددا حول البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان فى ساعات الفجر الأولى، ونشرت حواجز حولها وفى شوارعها، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فى منازل البلدة، كما استولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من عدد من المحلات التجارية.

كما أجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش دقيقة فى مركبات المقدسيين المتجهين إلى أعمالهم من بلدة سلوان فى وادى حلوة.

وتواصل شرطة الاحتلال نشر الحواجز فى منطقة حائط البراق والمناطق المحيطة بها بالكامل وتمنع الوصول إليها، كما أغلقت جميع الطرق المؤدية الى البلدة القديمة من جهة حائط البراق وباب المغاربة وباب النبى داوود.