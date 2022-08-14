أوروبا تواجه صيفا قاسيا وجفافا مقلقا.. والقادم أسوأ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حذرت التقارير المناخية الصادرة عن المفوضية الأوروبية، مؤخرا، من تفاقم ظاهرة الجفاف على نحو مثير للانتباه فى أوروبا خلال شهر أغسطس الجارى، مع استمرار فصل صيف حار وجاف.





ووفقًا لشبكة "يورو نيوز"، كشف تقرير جديد صدر عن مركز الأبحاث المشتركة، التابع للمفوضية الأوروبية، عن أن إيطاليا تبقى من بين الدول الأكثر تضررًا، وكذلك جنوب فرنسا، ومناطق واسعة من اسبانيا والبرتغال.

وأكد تقرير المفوضية أن أوروبا بأكملها ستتأثر بفترات طويلة دون هطول أمطار، وقالت أندريا توريتى، الباحثة بمركز الأبحاث المشتركة للمفوضية الأوروبية: "يشير تحليلنا بالفعل إلى التدفقات المنخفضة للغاية، والتى تؤثر على جميع الأنهار الأوروبية تقريبًا. على سبيل المثال لا الحصر: نهر الراين الذى يسبب مشاكل كبيرة على سبيل المثال فى هولندا".

ويتزايد قلق المزارعين فى فرنسا بسبب الجفاف وغياب الأمطار، خاصة فى مناطق الجنوب الغربى، إذ تعد هذه موجة الحرارة الرابعة فى فرنسا خلال العام الجارى.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الفرنسية أن درجات الحرارة المرتفعة وقلة الأمطار يتسببان فى أسوأ موجة جفاف لها على الإطلاق. كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إلى توقعات بانتشار موجة الحر فى جميع أنحاء البلاد بعدما بدأت فى الجنوب، وتسببت الحرارة فى جفاف محاصيل مثل الخزامى وعباد الشمس.

وفى بريطانيا المعروفة بطقسها البارد، صدرت تحذيرات من ارتفاع جديد فى درجات الحرارة التى تجاوزت الـ35 درجة مئوية لمدة 4 أيام خلال هذا الشهر، خاصة فى جنوب ووسط إنجلترا.

فى الوقت ذاته، سجلت بعض الخزانات فى بريطانيا مستويات مياه منخفضة، حيث تم تمديد حظر خراطيم المياه فى جميع أنحاء البلاد وفى ويلز.