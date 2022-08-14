بوتين يهنئ باكستان بالذكرى الـ75 للاستقلال

جدة - نرمين السيد - وأشار بوتين فى برقية تهنئة وجهها للرئيس الباكستانى عارف علوى ورئيس الوزراء شهباز شريف - إلى أن باكستان حققت فى العقود الماضية تقدما كبيرا فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تلعب دورا مهما فى معالجة القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولى.

وأشاد بوتين بـ"المستوى العالي" للعلاقات بين روسيا وباكستان وبالتعاون النشط سواء على أساس ثنائى أو ضمن أطر متعددة لأطراف بما فى ذلك فى مجال مكافحة الإرهاب والشأن الأفغانى، معربا عن ثقته بإمكانية تحقيق مزيد من التطور الشامل للعلاقات (الروسية - الباكستانية) البناءة لمصلحة الشعبين ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.