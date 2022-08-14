مسؤول ألمانى يدعو بلاده إلى خفض استخدام الغاز بنسبة 20%

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية "BNA"، كلاوس مولر، الحكومة الألمانية إلى خفض استخدام الغاز فى عموم البلاد بمقدار الخمس لتجنب نقص شديد فى الغاز الشتاء المقبل، حيث تستعد الشركات والأسر لأكبر أزمة طاقة فى أوروبا منذ جيل على الأقل.





وقال مولر، فى لقاء أجراه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "إذا فشلنا فى الوصول إلى هدفنا بتوفير 20% من الغاز، فسنكون أمام خطر جسيم يتمثل فى عدم توفر كميات كافية من الغاز فى الشتاء المقبل".

وأضاف مولر، الذى سيكون مسئولاً عن تقنين إمدادات الغاز إذا عانى أكبر اقتصاد فى أوروبا من أزمة طاقة شتوية، أن ألمانيا ستحتاج أيضًا إلى حوالى 10 جيجاوات من إمدادات الغاز الإضافية من مصادر أخرى لتعويض الكميات المفقودة من روسيا بجانب الغاز الطبيعى المسال إلى حد كبير من دول مثل الولايات المتحدة. ويمثل ذلك حوالى 9% من استهلاكها الحالى من الغاز.

وتابع بأن ألمانيا ستضطر أيضًا إلى الاعتماد على واردات الغاز من دول أوروبية أخرى. وحذر أيضًا من أن التكلفة طويلة المدى لإنهاء اعتماد ألمانيا على روسيا ستكون "مرتفعة للغاية فيما يتعلق بالغاز" بنحو قد يكون له عواقب وخيمة على الأعمال التجارية.

وأكد مولر أن "بعض الإنتاج يمكن أن يبتعد عن ألمانيا لأن الغاز أصبح باهظ الثمن.. وهذا أمر صعب الحدوث"، فيما أبرزت "فاينانشيال تايمز" مخاوف ألمانيا من أزمة وقود تلوح فى الأفق منذ أن قامت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز بخنق الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 فى منتصف يونيو الماضى بسبب "مشاكل فنية"، وأضحى الخط الذى يمثل القناة الرئيسية لنقل الغاز الروسى إلى أوروبا يعمل بقدرة 20% فقط.