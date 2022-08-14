نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكرونة البيتزا اللذيذة…..في 10 دقائق بس هعلمك طريقة عمل مكرونة البيتزا بمكونات موجودة في البيت وسريعه التحضير في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل مكرونة البيتزا بمكونات موجودة في البيت وسريعه التحضير، تعتبر وصفة مكرونة البيتزا من ألذ الأكلات التي يمكن تحضيرها في وقتٍ قصير من دون أي مجهود عند الشعور بالجوع في أي وقت من الأوقات، حيث أنها من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار بالإضافة إلى مذاقها الشهي والمميز، ويمكن إعداد مكرونة البيتزا في المنزل بمكونات سهلة وموجودة في كل بيت في وقتٍ قياسي، ويمكن من خلال السطور التالية إعداد مكرونة البيتزا في المنزل.
طريقة عمل مكرونة البيتزا
من أجل إعداد مكرونة البيتزا في المنزل وتقديمها لعائلتك يجب تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية:
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من الصلصة.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- ½ ملعقة زعتر مجفف.
- كوب من عصير الطماطم المصفى.
- فلفل رومي وألوان.
- ¼ كيلو مكرونة قلم.
- جبنة موتزريلا.
- 3 ورقات ريحان أخضر.
- ملعقة من السكر صغيرة.
- شرائح من الزيتون المخلل.
- ملعقة صغيرة مرقة دجاج بودرة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- ½ ملعقة ريحان مجفف.
- زيت زيتون.
طريقة الإعداد
- في البداية قومي بإحضار وعاء مناسب وضعي فيه كمية مناسبة من الماء وضعيه على النار حتى الغليان، ثم اسكبي في الماء المكرونة إلى أن يتم سلقها جيداً، وكذلك ضعي في الماء نصف ملعقة من الملح.
- في وعاء ضعي كمية مناسبة من زيت الزيتون من أجت تحضير صوص المكرونة، واتركي الزيت يسخن قليلاً ثم ضعي فيه الثوم وقلبيه جيداً حتى يظهر رائحته ويتغير لونه بعض الشيء.
- قومي بإضافة عصير الطماطم وعليه ملعقتين الصلصة الحمراء والبهارات التي ذكرناها والملح والسكر.
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض ثم قومي بتغطية الوعاء واتركي المزيج لبعض الوقت حتى يثقل قوامه وتتسبك الطماطم.
- عندما يصبح الصوص جاهزة قومي بإضافة المكرونة المسلوقة إليه بعد التأكد من تصفيتها جيداً من أي ماء بها.
- قلبي المكرونة في الصوص بشكل جيداً واتركيها لمدة دقيقتين مع الصوص.
- بعد ذلك اسكبي المكرونة في طاجن مناسب وافرديها ووزعيها داخل الطاجن جيداً، ثم ضعي الجبن الموتزاريلا فوق المكرونة بشكل متساوي ورضي عليها شرائح الفلفل الألوان وشرائح الزيتون.
- ادخلي الطاجن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تذوب الجبنة تماماً، ثم اشعلي الشواية لتأخذ لوناً ذهبياً جميلاً، ثم اخرجي الطاجن واتركيه يهدأ بعض الشيء ثم قدميه لعائلتك.
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