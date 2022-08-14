نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكرونة البيتزا اللذيذة…..في 10 دقائق بس هعلمك طريقة عمل مكرونة البيتزا بمكونات موجودة في البيت وسريعه التحضير في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مكرونة البيتزا بمكونات موجودة في البيت وسريعه التحضير، تعتبر وصفة مكرونة البيتزا من ألذ الأكلات التي يمكن تحضيرها في وقتٍ قصير من دون أي مجهود عند الشعور بالجوع في أي وقت من الأوقات، حيث أنها من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار بالإضافة إلى مذاقها الشهي والمميز، ويمكن إعداد مكرونة البيتزا في المنزل بمكونات سهلة وموجودة في كل بيت في وقتٍ قياسي، ويمكن من خلال السطور التالية إعداد مكرونة البيتزا في المنزل.

طريقة عمل مكرونة البيتزا

من أجل إعداد مكرونة البيتزا في المنزل وتقديمها لعائلتك يجب تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

½ ملعقة زعتر مجفف.

كوب من عصير الطماطم المصفى.

فلفل رومي وألوان.

¼ كيلو مكرونة قلم.

جبنة موتزريلا.

3 ورقات ريحان أخضر.

ملعقة من السكر صغيرة.

شرائح من الزيتون المخلل.

ملعقة صغيرة مرقة دجاج بودرة.

ملعقة ملح صغيرة.

½ ملعقة ريحان مجفف.

زيت زيتون.

طريقة الإعداد