أولاك بيحبوا البطاطس تعالى هقولك طريقة عمل بطاطس كرسبي رول طعمها روعه مش هتبطلي تعمليها لأولادك

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عمر شويل - جدة طريقة عمل بطاطس كرسبي رول، تعتبر بطاطس كرسبي رول من ضمن الطرق المميزة والرائعة لإعداد طبق بطاطس مقلية مميز، إضافة إلى أن هذه الوصفة شهية ومميزة رغم بساطة وسهولة مكوناتها، وتعتبر بطاطس كرسبي رول من ضمن الأطباق المختلفة والمبتكرة في الوقت الحالي وبما أن البطاطس المقلية تعتبر هي الوجبة المفضلة لدي كثير من الأشخاص فإعدادها بشكل جديد ومميز سوق يجعلها مميزة لدى الجميع، وفي هذا المقال سوف نقوم بشرح طريقة بطاطس كرسبي رول المقرمشة التي يمكن أن تقدم مع أي نوع من البتار أو صوص مفضل حسب الرغبة.
طريقة عمل بطاطس كرسبي رول
سوف نقدم لكم طريقة عمل بطاطس كرسبي رول بمكونات موجودة في البيت
مكونات بطاطس كرسبي رول
تتميز وصفك بطاطس كرسبي رول بأن جميع مكوناتها بسيطة بصورة كبيرة ومتوفرة في كل منزل، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج الكثير من الإضافات تحتاج فقط ملح ونوع بهار مفضل.
مكوناتها:
- حبة بطاطس أو اثنين حسب الرغبة.
- نشا ذرة.
- كمية من الأعواد الخشبية (خلة)
البهارات:
ليس من المهم الإلتزام بهذه البهارات ويمكن إضافة أي نوع من التوابل المفضلة.
- ملح حسب الرغبة.
- بقدونس مجفف.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير:
- الشكل الرائع الذي تتميز به البطاطس المقلية يكمن سره في طريقة التحضير، وفيما يلي سوف نقوم بشرح طريقة تحضير بطاطس كرسبي رول بكل سهولة ويسر.
- نقوم أولاً بغسل وتقشير كمية البطاطس الموجودة لدينا ثم نقوم بقطعها بواسطة قشارة البطاطس إلى شرائح رقيقة.
- نقوم بعد ذلك بغسل شرائح البطاطس بالماء البارد ونجففها.
- نقوم برش كمية النشا الموجودة لدينا فوق شرائح البطاطس ونقوم بتقليبها جيداً.
- نضع شريحتين من البطاطس فوق بعضهما ونلفهم مثل الرول ونضع عود خشبي في وسط الشرائح.
- نقوم بعد ذلك بإحضار وعاء قلي مناسب ونضع به زيت غزير ونضعه على نار متوسطة حتى يصل لدرجة حرارة عالية.
- نضع كمية البطاطس في الزيت وعندما تتحمر وتأخذ لون ذهبي من الأطراف نخرجها من الزيت.
- نزيل الأعواد الخشبية الموجودة في البطاطس ونضيف الملح والفلفل الأسود والبقدونس المجفف.
- يمكن إضافة بهارات بطاطس مفضلة حسب الرغبة
- يمكن أيضاً تقديمها مع أي صوص مفصل وبالهناء والشفاء.
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