نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقارنة شاملة بين آيفون 13 وآيفون 13 برو ماكس أعرف ابرز الفروق بينهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم طرح آيفون 13 وآيفون 13 برو ماكس بالأسواق في وقت واحد خلال شهر سبتمبر عام 2021 الماضي، وكعادة شركة آبل للهواتف الذكية، حرصت الشركة على تزويد الهاتفين بالعديد من المميزات والتقنيات التي ترغب بها الأجيال الحديثة، وحرصت على أن تكون واجهة المستخدم الخاصة بالهاتف جديدة عن الإصدارات القديمة، مما وضع المستخدمين في حيرة من أمرهم أمام الهاتفين، ورغم فارق السعر بينهم لكن مواصفات كلا الهاتفين تقترب إلى حد كبير من بعضهما، ونوضح مواصفاتهما من خلال مقالنا اليوم.

مقارنة مهمة بين آيفون 13 وآيفون 13 برو ماكس

فيما يلي مقارنة بين أبرز المواصفات، مع توضيح المواصفات الخاصة بكل هاتف على حدة:

أوجه المقارنة آيفون 13 آيفون 13 برو معالج الهاتف معالج سُداسي النواة ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز من نوع (Avalanche)، بالإضافة إلى معالج رُباعي النواة تصل سرعته إلى 1.8 جيجا هرتز من نوع (Blizzard) معالج سُداسي النواة ثُنائي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز من نوع (Avalanche)، بالإضافة إلى معالج رُباعي النواة تصل سرعته إلى 1.8 جيجا هرتز من نوع (Blizzard) معالج رسوم الهاتف Apple GPU 4 Cores Apple GPU – 5 Cores نظام تشغيل الهاتف iOS 15 iOS 15 الذاكرة الداخلية يأتي الهاتف بثلاثة إصدارات 128 جيجا بايت من نوع NVMe 256 جيجا بايت من نوع NVMe 512 جيجا بايت من نوع NVMe يأتي الهاتف بأربعة إصدارات 128 جيجا بايت من نوع NVMe 256 جيجا بايت من نوع NVMe 512 جيجا بايت من نوع NVMe 1 تيرا بايت من نوع NVMe رامات الهاتف 4 جيجا بايت 4 جيجا بايت شاشة الهاتف بحجم 6.1 بوصة بدقة 2532*1170 تقنية Super XDR OLED، مع حماية Ceramic Shield بحجم 6.1 بوصة بدقة 2532*1170 تقنية Super XDR OLED، مع حماية Ceramic Shield كاميرا الهاتف الخلفية يأتي بكاميرا ثُنائية، الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل والثانية بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل فلاش ليد الهاتف مزود بأربع كاميرات، الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل والثانية للزاوية الواسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا للتقريب بدقة 12 ميجا بيكسل بالإضافة إلى TOF 3D LiDAR كاميرا السيلفي تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم أيون حجم 3240 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 23 واط، وشحن لا سلكي بقدرة 15 واط. غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم أيون 3095 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 23 واط، وشحن لا سلكي بقدرة 15 واط.

مميزات وعيوب آيفون 13 وآيفون 13 برو ماكس

نستعرض تاليًا، كلًّا من المميزات والعيوب لكلا هاتفي آيفون:

الهواتف المميزات العيوب هاتف آيفون 13 شاشة الهاتف ساطعة كثيرًا عن إصدارات الهاتف الماضية. كاميرات الهاتف عالية الدقة مع تصوير أفضل للفيديوهات. تحقيق الهاتف الريادة عن طريق الأداء. بطارية تدوم طويلًا وتصنف جيدة جدًا. يدعم كل الشبكات حتى 5G.. تجربة صوتية أكثر من رائعة عبر سماعات الهاتف الستريو. لا يملك تحديثًا سريعًا للشاشة. شحن غير سريع مقارنة بهواتف نفس الفئة السعرية. هاتف آيفون 13 برو أفضل كاميرا بهواتف العالم. أداء أكثر من رائع في التصوير بإضاءة منخفضة. سطوع عالٍ بالشاشة مع دعم 120 هرتز. أداء الهاتف عالٍ لدرجة لا توصف. بطارية تدوم طويلًا وتصنف جيدة جدًا. يدعم كل الشبكات حتى 5G. تجربة صوتية أكثر من رائعة عبر سماعات الهاتف الستريو. شحن غير سريع فقط 20 واط. جودة فيديو ProRes فقط 1080 ومعدلها 30 إطارًا/ الثانية، حيث لا بد من شراء نسخة 256 أو أكثر من الهاتف للحصول على جودة 4K. غالي الثمن.

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