نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحد الأدنى في تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 وطريقة التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني في المقال التالي
عمر شويل - جدة تساءل الكثير من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة عن الحد الأدنى في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2022 بقسميها الأدبي والعلمي بشعبتها علمي العلوم وعلمي الرياضة، حيث أصبح طلاب الثانوية العامة في حالة ترقب بشكل مستمر، حيث بناء على مجموع الطالب في تلك المرحلة الدراسية يتم تحديد الكليات المتاح التقديم فيها من خلال التنسيق، ولذلك حرصنا على توضيح تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2022 لجميع الشعب.
الحد الأدنى في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2022
لقد تم الإعلان عن الحد الأدنى في تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2022 لجميع الشعب التعليمية خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تحديد أن نسبة القبول بالمرحلة الأولى لطلاب علمي علوم ستكون بداية من 365 درجة أي ما يعادي 89%، أما بالنسبة لطلاب علمي رياضية فالحد الأدنى يبدأ من 341 درجة أي ما يعادل 87%، وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية فالحد الأدنى يبدأ من 264.5 درجة أي ما يعادل 64.51%.
ومن الجدير بالذكر أن عملية التسجيل بالتنسيق ستكون إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وبالفعل لقد بدء التسجيل في الموقع بدءا من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس حتى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس، كما أن عملية التسجيل للرغبات تأتي بعد أن يقوم الطالب بإدخال الاسم ورقم الجلوس والرقم السري عبر المنصة.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022
يمكننا التعرف على مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 للشعب الأدبية والعلمية لمختلف الكليات بالجامعات المصرية من خلال الآتي:
- إن الحد الأدنى لقبول الطلاب في كلية الطب البشري يبدأ من 91%.
- إن الحد الأدنى لقبول الطلاب في كلية الأسنان يبدأ من 91%.
- إن الحد الأدنى لقبول الطلاب في كلية علاج طبيعي يبدأ من 89.5%.
- إن الحد الأدنى لقبول الطلاب في كلية الصيدلة يبدأ من 89.5%.
- إن الحد الأدنى لقبول الطلاب في كلية الهندسة يبدأ من 82%.
- إن الحد الأدنى لقبول الطلاب في كلية الألسن يبدأ من 87%.
ومن الجدير بالذكر أن تلك المؤشرات تخص المرحلة الأولى من التنسيق عام 2022/2023 حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بمجرد انتهاء موعد المرحلة الأولى في يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس.
طريقة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني
- أولا: يتم تحديد الشعبة ثم كتابة البيانات الخاصة بالطالب الاسم ورقم الجلوس والرقم السري.
- ثانيا: وبعد الانتقال للصفحة التالية عليك بتحديد 75 رغبة للتقديم في الكليات والمعاهد.
- ثالثا: وللتأكيد على تقديم الرغبات عليك بإدخال الاسم والرقم السري والبريد الإلكتروني وطباعة استمارة التقديم.
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