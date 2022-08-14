نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة بالسعودية .. مصنع للسيارات بأيدي محلية وخبرة عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحقيقًا لأهداف ورؤية المملكة لعام 2030م، تم إطلاق أول مصنع لتصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية بواسطة التقنيات العالمية والكفاءات محلية، من أجل فرص عمل أكثر للشباب السعودي، وتحقيق الاستفادة الكاملة للكفاءات المحلية، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السيارات مما يخفض من أسعار بيعها داخل البلاد، ويأتي ذلك تحت إشراف ورعاية وزارة الصناعة، التي تأمل تطوير كافة الصناعات بالمملكة إلى أقصى ما يمكن فعله؛ لتظل السعودية رائدة في مجال الصناعة بين الدول العربية.

مصنع تصنيع السيارات بالمملكة

خلال الفترة الأخيرة، كشف سلطان بن زاحم رسميًّا، عن أول مصنع لتصنيع السيارات بالسعودية، وأطلق عليه اسم مصنع “مركبة وطن”، إذ يعود المصنع إلى ممتلكاته، وأوضح أنه تم إطلاقه بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من الكفاءات المحلية في البلاد، وفي ذات الوقت الاستفادة من التقنيات الأجنبية في تلك الصناعة، وأشار إلى الدعم المقدم من وزارة الصناعة بالتنسيق مع تحقيق أهداف المملكة.

“مركبة وطن” أول مصنع سيارات بالسعودية

تعد المملكة العربية السعودية كما هو معروف عنها، واحدة من الدول العربية التي تستهلك أعدادًا كبيرة من السيارات بشكل سنوي، ولتلبية احتياجات المواطن السعودي، يتم استيراد كميات كبيرة من السيارات باختلاف أنواعها من الخارج، فسنويًّا يتم استيراد أحدث أنواع السيارات مهما بلغ ثمنها، ومن المقرر مع مصنع “مركبة وطن” توفير عدد السيارات اللازم لاحتياجات المواطنين وبأسعار ملائمة، لأنه سيتم تصنيعها محليًّا ولن يتم استيرادها، مما يساهم في توفير عدد كبير من الأموال يتم ضخها للشباب بالمملكة لتعليمهم صناعة السيارات أكثر فأكثر، وللعمل على تطوير الصناعة.

أهداف مصنع “مركبة وطن”

من أوائل أهداف المصنع هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال السيارات، إذ من المقرر أن يتم ذلك عن طريق تطوير الإمكانيات الخاصة بتقنيات العاملين في صناعة السيارات، ومدهم بالخبرة اللازمة لتقديم أفضل منتج بمواصفات عالمية، بحيث لا يتم التفريق بين السيارات المحلية والسيارات التي يتم استيرادها من الخارج، ومن أهداف المصنع أيضًا توفير فرص عمل لقطاع كبير من الشباب السعودي، لمنع ظهور البطالة بين المواطنين بالبلاد.

قد يهمك:-

تقنيات حديثة ومزايا حصرية سيارة الفخامة والجمال تانك 300 موديل 2023 السعر والمواصفات

بارخص سعر سيارة هيونداي إلنترا إصدار 2016 مستعملة للبيع