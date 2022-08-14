نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقّب ميزة الرقابة الأبوية من سناب شات تعرف على تفاصيلها وأهميتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق سناب شات أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بالمملكة العربية السعودية إلى جانب تطبيق تويتر، ومثل باقي التطبيقات لم تتوقف الشركة القائمة على تطويره عن إطلاق مزايا جديدة للمستخدمين من حين لآخر، وآخر ما تم إطلاقه من ميزة جديدة تمكن الآباء من تحقيق الرقابة الكاملة على استخدام أبنائهم للتطبيق، بالتزامن مع توافر هذه الميزة في تطبيقات أخرى، خاصة مع تنوع المحتوى المقدم من تلك التطبيقات، الأمر الذي يشكل صعوبة بالغة في تحديد ما يتم عرضه للأبناء خلال تصفحهم لشبكات الإنترنت.

ميزة سناب شات الجديدة الخاصة بالرقابة الأبوية

أعلنت شركة سناب الأمريكية بشكل رسمي، تفعيلها ميزة جديدة من خلال التطبيق، الهدف منها تقديم المساعدة اللازمة للآباء في حماية أبنائهم الصغار من المحتوى غير الملائم لفئتهم العمرية، وذلك من خلال أدوات حديثة يقوم من خلالها الآباء بتحديد ما يمكن استخدامه من خلال التطبيق، وأطلقت الشركة على تلك الميزة اسم مركز العائلة أو family center، من خلالها أيضًا يستطيع الآباء التعرف على أصدقاء أبنائهم الصغار والمراهقين، إلى جانب معرفة هوية الأشخاص الذين تمت مراسلتهم على مدار أسبوع مضى.

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ميزة الرقابة الأبوية من سناب شات

أوضحت الشركة القائمة على إنتاج تطبيق سناب شات من خلال المنصة الرئيسية لها عبر تويتر، أنها تنوي خلال الأشهر القادمة من العام الحالي، إطلاق عدد جديد من الميزات الإضافية تهدف في الأخير إلى تقديم المساعدة للآباء، ومن ضمن هذه المزايا المقرر إضافتها للتطبيق، وصول إخطارات للآباء حال قام المراهقون بالإبلاغ عن إساءة من مستخدم.

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تحديث سناب شات الأخير

يمكن الحصول على تلك الميزة وتفعيلها من خلال تحديث التطبيق وتحميل النسخة الأحدث منه، وسيتم إيجاد تلك الميزة بالفعل على التطبيق، ويجب على المستخدمين تحميل آخر إصدار لتطبيق Snapchat لجميع هواتف الآيفون بشكل مجاني تمامًا، من خلال التوجه إلى أيقونة متجر التطبيقات App Store المتواجدة على الهاتف، وكتابة سناب شات داخل مربع البحث ليظهر التطبيق في أوائل قائمة النتائج وبجانبه كلمة تحديث، يتم النقر عليها والانتظار قليلًا، ونفس الخطوات عبر هواتف أندرويد ولكن من خلال أيقونة متجر جوجل Play.

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