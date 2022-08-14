أزمة الدواء.. اتهام أوكرانى جديد لروسيا

جدة - نرمين السيد - اتهم وزير الصحة الأوكرانى فيكتور لياشكو، السلطات الروسية بارتكاب جريمة ضد الإنسانية من خلال قيامها بمنع وصول الأدوية بأسعار معقولة فى المناطق التى سيطرت عليها بعد العملية العسكرية على أوكرانيا.





وقال لياشكو - فى تصريح له - "إن السلطات الروسية عرقلت مرارا الجهود المبذولة من أجل توفير الأدوية المدعومة من الدولة للأشخاص فى المدن والبلدات والقرى، ولم تسمح روسيا بفتح ممرات إنسانية مناسبة حتى نتمكن من توفير الأدوية الخاصة بنا للمرضى الذين يحتاجون إليها".

ومن ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى كيريلو تيموشينكو، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم"، أن دولة فنلندا سوف تشارك فى إعادة إعمار منطقة "تشيرنيهيف"، موضحا أن المنطقة بحاجة إلى ترميم سريع لأكثر من 4479 مبنى سكنيا.

واستعرض المسؤول الأوكرانى خطة لبناء مساكن للنازحين، مشيرا إلى أن تم تطوير هذه الخطة مع العديد من المكاتب المعمارية المعروفة، وتم بالفعل إعداد الوثائق ذات الصلة.

وتوقع بناء مبان سكنية من خمسة طوابق فى غضون خمسة إلى ستة أشهر فى 16 منطقة فى أوكرانيا، وذلك بتكلفة ستبلغ حوالى 7000 دولار للمتر المربع.