وقال لياشكو - فى تصريح له - "إن السلطات الروسية عرقلت مرارا الجهود المبذولة من أجل توفير الأدوية المدعومة من الدولة للأشخاص فى المدن والبلدات والقرى، ولم تسمح روسيا بفتح ممرات إنسانية مناسبة حتى نتمكن من توفير الأدوية الخاصة بنا للمرضى الذين يحتاجون إليها".
ومن ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى كيريلو تيموشينكو، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم"، أن دولة فنلندا سوف تشارك فى إعادة إعمار منطقة "تشيرنيهيف"، موضحا أن المنطقة بحاجة إلى ترميم سريع لأكثر من 4479 مبنى سكنيا.
واستعرض المسؤول الأوكرانى خطة لبناء مساكن للنازحين، مشيرا إلى أن تم تطوير هذه الخطة مع العديد من المكاتب المعمارية المعروفة، وتم بالفعل إعداد الوثائق ذات الصلة.
وتوقع بناء مبان سكنية من خمسة طوابق فى غضون خمسة إلى ستة أشهر فى 16 منطقة فى أوكرانيا، وذلك بتكلفة ستبلغ حوالى 7000 دولار للمتر المربع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة الدواء.. اتهام أوكرانى جديد لروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.