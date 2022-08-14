استطلاع: تراس الأقرب لرئاسة وزراء بريطانيا بفارق كبير

جدة - نرمين السيد - أكد استطلاع رأى لأعضاء حزب المحافظين، أمس السبت، تقدم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، فى السباق على رئاسة وزراء بريطانيا، بفارق 22 نقطة مئوية على منافسها وزير المالية السابق ريشى سوناك.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت مؤسسة "أوبينيوم" لاستطلاعات الرأى، إن الاستطلاع الذى شارك فيه 450 عضوًا فى حزب المحافظين البريطانى، ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل فى الانتخابات الجارية لاختيار زعيم جديد، يشير إلى حصول تراس على 61% من الأصوات، مقابل 33% حصل عليها وزير المالية السابق سوناك. وكانت استطلاعات أخرى قد أظهرت أن تراس هى المرشحة الأوفر حظًا لرئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية، بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

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