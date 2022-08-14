أول سفينة مساعدات غذائية تتأهب لمغادرة أوكرانيا إلى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول فى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن السفينة "إم. فى بريف كوماندر"، التى استأجرتها الأمم المتحدة، ستغادر أوكرانيا متجهة إلى إفريقيا خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تحميل أكثر من 23 ألف طن من القمح فى ميناء بيفدينى الأوكرانى.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فمن المقرر أن تبحر السفينة، التى وصلت إلى الميناء القريب من أوديسا، إلى إثيوبيا عبر الممر المائى لشحن الحبوب فى البحر الأسود الذى توسطت لأجله الأمم المتحدة مع روسيا وأوكرانيا فى أواخر يوليو. وبحسب الوكالة، تعد هذه السفينة أول شحنة مساعدات غذائية إنسانية تتجه إلى إفريقيا منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير، فى إطار مبادرة حبوب البحر الأسود، حيث تم تمويل هذه الشحنة بتبرعات من برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والعديد من المانحين من القطاع الخاص. وبعد توقف دام 5 أشهر، غادرت 16 سفينة من أوكرانيا فى إطار الاتفاق الأممى الذى تم التوصل إليه الشهر الماضى، بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف من أن يؤدى فقدان إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى نقص حاد فى الغذاء، قد يصل إلى حد تفشى المجاعة فى مناطق من العالم.

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