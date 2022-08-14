توقف 3 توربينات بالمحطة الكهرومائية فى خيرسون بسبب القصف الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت المحطة براجمات صواريخ أمريكية (هيمارس)، ما تسبب بإيقاف عمل ثلاثة من التوربينات الستة فى محطة الطاقة الكهرومائية، وجعل المحطة تعمل فى وضع ما قبل الطوارئ.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الاضطرابات فى أنظمة توليد الطاقة وتصريف المياه، قد تؤدى إلى تعطيل تشغيل نظام الطاقة المترابط وتؤثر سلبا على تبريد مفاعلات محطة زابوروجيه الكهروذرية، وهو ما سيؤثر سلبا على منظومة توريد الطاقة الكهربائية بما فى ذلك إلى المناطق الخاضعة حاليا لسلطات كييف، مؤكدة أن الخلل فى عمل المنظومة الكهربائية الموحدة قد يؤدى إلى وقوع كارثة بيئية فى المنطقة كلها.
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