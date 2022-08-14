أنباء عن إطلاق نار وإخلاء مطار العاصمة الأسترالية

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير الأولية إلى أنه كان هناك مطلق نار واحد وتم اعتقاله، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وذكر مسافرون عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن المطار أغلق وهناك تواجد مكثف للشرطة.

وأظهر مقطع فيديو مسجل فى المطار، قيام رجال الشرطة باحتجاز رجل، بينما يتابع مسافرون المشهد من أقسام أخرى من المبنى.