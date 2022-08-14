جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير الأولية إلى أنه كان هناك مطلق نار واحد وتم اعتقاله، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحادث.
وذكر مسافرون عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن المطار أغلق وهناك تواجد مكثف للشرطة.
وأظهر مقطع فيديو مسجل فى المطار، قيام رجال الشرطة باحتجاز رجل، بينما يتابع مسافرون المشهد من أقسام أخرى من المبنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنباء عن إطلاق نار وإخلاء مطار العاصمة الأسترالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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