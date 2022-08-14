مصدر : الأردن يحتل المركز السابع في عدد الدارسين بجامعات تركيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 أغسطس 2022 10:05 صباحاً - دوت الخليج :- قال ياشار هاجي صالح أوغلو، رئيس جامعة إسطنبول يني يوزيل (خاصة)، السبت، إن "الأردنيين يحتلون المركز السابع في عدد الطلاب الدارسين بالجامعات التركية".

وذكر صالح أوغلو، أن "كل دول الشرق الأوسط لها أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، فالعقيدة والثقافة والحضارة مشتركة، وهناك جذور عميقة لعلاقات هذه البلدان مع بلادنا".

وأضاف: "الأردن دولة صديقة ونتبادل معها مشاعر المحبة والتقدير ووجهات النظر في كافة المجالات، ونسعى لتطوير وتعزيز علاقاتنا معها في مجال التعليم أيضاً".

وتابع: "الطلبة الأردنيون في المركز السابع بعددهم بالنسبة للدارسين في تركيا، ونسعى أن يكونوا في المراكز الثلاثة الأولى".

واعتبر الأكاديمي التركي، أن "الطلبة الأردنيين في تركيا هم وسيلة لخدمة التاريخ المشترك بين بلدينا" ، وفق الاناضول .

وأشار إلى أنه التقى بطلبة أردنيين قبل وصوله إلى عمان و"كانوا بمثابة دليل أرشدني إلى أهم المناطق السياحية التي بإمكاني زيارتها بالأردن".

وفي وقت سابق السبت، انطلق بالأردن معرض تعريفي بالجامعات التركية، شاركت فيه 10 جامعات خاصة.

ووفق إحصائيات رسمية، بلغ عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات التركية، الحكومية والخاصة، نحو 5300 طالب وطالبة.

ومنذ تولي حزب "العدالة والتنمية"، الحكم في تركيا عام 2002، تسارعت وتيرة العلاقات بين عمان وأنقرة، وشهدت تلك الفترة كثافة ملحوظة في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

ويرجع تاريخ العلاقات بين البلدين إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين قام ملك الأردن المؤسس، عبد الله الأول، بأول زيارة رسمية لزعيم عربي إلى الجمهورية التركية، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وتأسيس الجمهورية عام 1923.