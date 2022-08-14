نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقابل الحصول على أرض سكنية من الديوان الملكي دعم للمحتاجين للنساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية نموذج مميز من أجل تقديم طلب قطعة أرض سكنية للأشخاص التي ليس لديها سكن خاص، حيث يقدم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الكثير من المساعدات من خلال الديوان الملكي حتى تتم مساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بها حتى يتمكنوا من الحصول على جميع متطلباتهم الأساسية من التعليم والصحة والسكن وغيرها من المساعدات التي يحتاجون إليها. خطوات تقديم طلب قطعة أرض سكنية من الديوان الملكي السعودي 1444هـ لتقديم طلب للحصول على الديوان الملكي السعودي يجب أن تقوم باتباع الخطوات التالية:- قم بزيارة موقع وزارة الإسكان السعودية الإلكتروني الرسمي ثم انقر على أيقونة “سكني” الموجودة على الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك قم بالدخول إلى حسابك على الموقع وفي حالة أنه ليس لديك حساب على الموقع قم بعمل حساب بالنقر على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد”.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك وحدد “أنا لست روبوت” ثم انقر على أيقونة “التالي” وراجع جميع بياناتك مرة أخرى حتى تتأكد من عدم وجود خطأ ثم قم بتقديم الطلب. الاستعلام عن الأرض السكنية بواسطة رقم الهوية وللاستعلام عن قطعة الأرض السكنية المقدمة من الديوان الملكي السعودي يمكنك اتباع الخطوات التالية:- قم بالدخول على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي.

ابدأ في كتابة كافة المعلومات المطلوبة منك والمتمثلة في رقم المواطن التعريفي واسمه رباعيًا حتى يتم التسجيل في بوابة الديوان الملكي السعودي.

اكتب رقم هاتفك المحمول ورقم آخر احتياطي يتم التواصل معك من خلاله في حالة عدم الوصول إليك من خلال الرقم الأول ثم انقر على أيقونة “تسجيل”.

يطلب منك الموقع بعد المعلومات الخاصة بك والمتمثلة في رقم التعريف الخاص بك والمسجل على الموقع ثم قم بكتابة كلمة السر الخاصة بحسابك على الموقع عند التسجيل أول مرة.

اكتب رقم هويتك الوطنية وكلمة السر الخاصة بك وستجد أن جميع معاملاتك موجودة على الموقع أمامك ويمكنك معرفة ما إذا تم منحك قطعة الأرض أم لا.

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